Роман Копылов: хотелось бы до конца года провести три боя в UFC

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов после победы на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 67 выразил желание провести три боя до конца 2023 года.



«Очень рад, что год начался именно так. Как говорится, мы живы, здоровы. Небольшие ссадины — это мелочи. Хотелось бы до конца года провести три боя в UFC, дай бог», — заявил Копылов на пресс-конференции.



На турнире UFC Vegas 67, который прошёл в ночь на 15 января, Роман Копылов провёл поединок с американским бойцом Пунахеле Сориано. Бой вошёл в основной кард турнира и завершился победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде.



Это вторая подряд досрочная победа Копылова в UFC. Всего у россиянина 10 побед в 12 поединках в ММА.