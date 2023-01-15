Павел Гордеев оценил шансы Умара Нурмагомедова получить титульный поединок от UFC
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Боец клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев, который является другом экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, высказался о перспективах Умара Нурмагомедова получить чемпионский поединок.
«Судя по боям, которые он проводит, все шансы есть. Победы в основном досрочные, уверенные. Плюс он на ходу, имя у него есть. Поэтому, кажется, что через бой-два будет титульник», —сказал Гордеев в беседе с корреспондентом чемпионата Сергеем Сорокиным.
Умар Нурмагомедов в последнем поединке на турнире UFC Vegas 67 с бразильцем Раони Барселосом одержал победу нокаутом в первом раунде.
Для Умара Нурмагомедова это уже 16-й поединок в профессиональных смешанных единоборствах и 16-я победа. Боец также стал обладаем бонуса за лучшее выступление на турнире.
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