Рамазан Исмаилов: через пару боёв Умар Нурмагомедов сможет претендовать на титул UFC

Рамазан Исмаилов, тренер и брат известного российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, прокомментировал победу Умара Нурмагомедова над бразильцем Раони Барселосом.
Напомним, Нурмагомедов нокаутировал соперника на пятой минуте первого раунда, одержав первую досрочную победу в UFC.
«Умар является угрозой для любого топа. По последнему бою мы увидели, что он может драться в стойке. Раньше видели, что он борется. Он уже не делает акцент на борьбу. Он может сделать акцент на ударку, потому что хорошо работает с обеих стоек. У него есть нокаутирующий удар. Он – угроза для любого бойца. В частности для Шона О’Мэлли.
Для американца неудобны все соперники, которые хорошо борются на уровне UFC, обладают отработанной базой борьбы. Ещё пару боёв — и Умар может претендовать на титул. Ему дадут бойца из топ-10, потом из топ-5, и он уже претендент», – цитирует Исмаилова издание MMA.Metaratings.ru.
Ранее Умар рассказал, как на его выступлении сказалось отсутствие его брата Хабиба Нурмагомедова.
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