Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Имавов высказался о Стрикленде после того, как проиграл ему на UFC Вегас 67

Имавов высказался о Стрикленде после того, как проиграл ему на UFC Вегас 67
Комментарии

Уроженец Дагестана Нассурдин Имавов, представляющий Францию, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о поражении в поединке с американцем Шоном Стриклендом. Имавов отметил, что Стрикленд был лучше в прошедшем бою.

«Прошу прощения у всех. Я очень сильно хотел победить, но он был лучше в этом бою. Поздравляю Шона и его команду. Я собираюсь извлечь уроки из этого поединка и вернуться сильнее, как и всегда. Спасибо всем, кто придавал мне сил на той неделе», — написал Имавов.

Напомним, поединок Имавова и Стрикленда состоялся на UFC Вегас 67. Он продлился все пять раундов и завершился победой американца единогласным решением судей. Для Шона эта победа стала 26-й в профессиональной карьере при пяти поражениях. Предыдущие два боя он проиграл. Имавов, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение в карьере. На его счету 12 побед. В трёх предыдущих поединках боец одерживал победы.

Дагестанец проиграл, Франция гуляет! Имавову желали неудачи всей страной Дагестанец проиграл, Франция гуляет! Имавову желали неудачи всей страной
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023