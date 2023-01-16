Имавов высказался о Стрикленде после того, как проиграл ему на UFC Вегас 67

Уроженец Дагестана Нассурдин Имавов, представляющий Францию, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о поражении в поединке с американцем Шоном Стриклендом. Имавов отметил, что Стрикленд был лучше в прошедшем бою.
«Прошу прощения у всех. Я очень сильно хотел победить, но он был лучше в этом бою. Поздравляю Шона и его команду. Я собираюсь извлечь уроки из этого поединка и вернуться сильнее, как и всегда. Спасибо всем, кто придавал мне сил на той неделе», — написал Имавов.
Напомним, поединок Имавова и Стрикленда состоялся на UFC Вегас 67. Он продлился все пять раундов и завершился победой американца единогласным решением судей. Для Шона эта победа стала 26-й в профессиональной карьере при пяти поражениях. Предыдущие два боя он проиграл. Имавов, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение в карьере. На его счету 12 побед. В трёх предыдущих поединках боец одерживал победы.
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