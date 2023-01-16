Жозе Альдо обратился к Умару Нурмагомедову после его победы на UFC Vegas 67
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Бывший чемпион UFC, бразильский боец Жозе Альдо поздравил россиянина Умара Нурмагомедова с победой, одержанной им в поединке с бразильцем Раони Барселосом.
«Мои поздравления, дружище», — написал Альдо под одним из комментариев Умара в соцсетях.
Напомним, Нурмагомедов и Барселос встречались на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 67. Поединок завершился победой Умара, которую он добыл нокаутом в первом раунде. Для российского бойца этот успех стал 16-м подряд в смешанных единоборствах. При этом он не потерпел ни одного поражения. Ранее в адрес Умара высказался его брат, чемпион промоушена Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:
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