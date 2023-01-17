Умар Нурмагомедов: убедился, что соперники опасаются бойцов из команды Хабиба
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов признался, что ему трудно найти себе соперника, так как бойцы отказываются от поединков.
«Все бойцы отлично знакомы с нашей командой — Хабиба, Ислама Махачева, Усмана. Мы все растём и развиваемся, соперники нас опасаются. Я лично в этом убедился, поэтому никто из топ-15 рейтинга не хочет драться со мной. Даже этот парень Рики Симон, который спрашивает, кто я такой. Но на самом деле я стану чемпионом, а он так и останется восьмым номером рейтинга», — приводит слова Умара Нурмагомедова MMAJunkie.
В минувшие выходные Умар Нурмагомедов нокаутировал бразильца Раони Барселоса и одержал 16-ю победу в ММА. Боец по-прежнему остаётся непобеждённым.
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