Джамал Хилл: я готов к убийству

Американский боец смешанных единоборств Джамал Хилл, выступающий в полутяжёлом весе UFC, высказался о предстоящем титульном поединке с бразильцем Гловером Тейшейрой.



«Я просто голоден и готов к убийству. Вы могли видеть, как горят мои глаза, когда я нахожусь в клетке, но в этот раз мне предстоит поединок с бойцом другого уровня. Это достойный оппонент, и его тоже можно назвать убийцей. Когда мы с ним встретились, я видел огонь в глазах Гловера. Я знаю, что он готов к бою», — приводит слова Хилла MMAJunkie.



Поединок за вакантный чемпионский титул в полутяжёлом весе между Джамалом Хиллом и Гловером Тейшейрой возглавит турнир UFC 283, который пройдёт в ночь на 22 января в Бразилии.



Ранее за титул сражались Магомед Анкалаев и Ян Блахович, но поединок завершился вничью, и пояс чемпиона остался вакантным.

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