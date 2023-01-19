Джамал Хилл: я готов к убийству

Американский боец смешанных единоборств Джамал Хилл, выступающий в полутяжёлом весе UFC, высказался о предстоящем титульном поединке с бразильцем Гловером Тейшейрой.
«Я просто голоден и готов к убийству. Вы могли видеть, как горят мои глаза, когда я нахожусь в клетке, но в этот раз мне предстоит поединок с бойцом другого уровня. Это достойный оппонент, и его тоже можно назвать убийцей. Когда мы с ним встретились, я видел огонь в глазах Гловера. Я знаю, что он готов к бою», — приводит слова Хилла MMAJunkie.
Поединок за вакантный чемпионский титул в полутяжёлом весе между Джамалом Хиллом и Гловером Тейшейрой возглавит турнир UFC 283, который пройдёт в ночь на 22 января в Бразилии.
Ранее за титул сражались Магомед Анкалаев и Ян Блахович, но поединок завершился вничью, и пояс чемпиона остался вакантным.
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