Гловер Тейшейра: выиграю у Хилла и верну себе пояс

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра высказался о предстоящем поединке с Джамалом Хиллом.
«Самый лучший его навык — стойка. Он действует в свободном стиле, играет, а потом наносит тяжёлые удары. Мой стиль известен всем — я всегда иду за досрочной победой. Могу нокаутировать, могу закончить бой сабмишеном. Если будет возможность перевести, я это сделаю и буду добивать в партере. Моя мечта осуществится — я выиграю у Хилла и верну себе пояс. В прошлый раз я был близок и теперь учёл этот момент.
Когда снова стану чемпионом, то это будет невероятный момент. Выиграть в Рио — особенный эпизод для моей карьеры, не могу дождаться», — приводит слова Тейшейры MMAJunkie.
Поединок Гловера Тейшейры с Джамалом Хиллом возглавит турнир UFC 283 22 января.
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