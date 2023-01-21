Боб Арум объяснил, почему о бое Фьюри с Усиком до сих пор не объявлено официально

Сопромоутер британского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Боб Арум рассказал, чего не хватает, чтобы официально объявить о бое с украинцем Александром Усиком.



Сообщалось, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира пройдёт в первой половине 2023 года.



«Я оптимистичен относительно того, что этот бой состоится. Оба боксёра уже дали согласие, и сейчас всё упирается в место проведения боя. Ведём переговоры с Ближним Востоком и предполагаем, что будет предложен самый высокий гонорар в истории. Если так и будет, то бой пройдёт там, если нет — оба согласны драться весной на «Уэмбли». Думаю, бой точно пройдёт в первые четыре месяца этого года. Верю, что на следующей неделе станет ясно, где именно будет поединок, и уже затем это официально объявят», — приводит слова Арума Sky Sports.

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