Джамал Хилл назвал бойца, с которым хочет подраться после Гловера Тейшейры

Американский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл заявил, что после победы над Гловером Тейшейрой планирует провести дебютную защиту пояса в бою с экс-обладателем титула Иржи Прохазкой.



«Не секрет, что я хочу подраться с Иржи. Я вызывал его на бой на протяжении последних лет и я хочу бой с Прохазкой, потому что добивался этого очень давно. Даже Гловер во время своей речи ссылался на Иржи. Конечно, многое будет зависеть от восстановления Прохазки, но он говорил, что может вернуться через полгода. Я готов подождать», — приводит слова Хилла MMAJunkie.



В ночь на 22 января на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро Джамал Хилл проведёт титульный бой с бразильским ветераном Гловером Тейшейрой.