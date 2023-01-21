Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джамал Хилл назвал бойца, с которым хочет подраться после Гловера Тейшейры

Джамал Хилл назвал бойца, с которым хочет подраться после Гловера Тейшейры
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл заявил, что после победы над Гловером Тейшейрой планирует провести дебютную защиту пояса в бою с экс-обладателем титула Иржи Прохазкой.

«Не секрет, что я хочу подраться с Иржи. Я вызывал его на бой на протяжении последних лет и я хочу бой с Прохазкой, потому что добивался этого очень давно. Даже Гловер во время своей речи ссылался на Иржи. Конечно, многое будет зависеть от восстановления Прохазки, но он говорил, что может вернуться через полгода. Я готов подождать», — приводит слова Хилла MMAJunkie.

В ночь на 22 января на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро Джамал Хилл проведёт титульный бой с бразильским ветераном Гловером Тейшейрой.

UFC 283: битва за право сразиться с Анкалаевым. Народный чемпион ждёт соперника. LIVE! UFC 283: битва за право сразиться с Анкалаевым. Народный чемпион ждёт соперника. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023