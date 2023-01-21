Джамал Хилл назвал бойца, с которым хочет подраться после Гловера Тейшейры
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл заявил, что после победы над Гловером Тейшейрой планирует провести дебютную защиту пояса в бою с экс-обладателем титула Иржи Прохазкой.
«Не секрет, что я хочу подраться с Иржи. Я вызывал его на бой на протяжении последних лет и я хочу бой с Прохазкой, потому что добивался этого очень давно. Даже Гловер во время своей речи ссылался на Иржи. Конечно, многое будет зависеть от восстановления Прохазки, но он говорил, что может вернуться через полгода. Я готов подождать», — приводит слова Хилла MMAJunkie.
В ночь на 22 января на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро Джамал Хилл проведёт титульный бой с бразильским ветераном Гловером Тейшейрой.
Комментарии
- 21 января 2023
-
14:32
-
13:40
-
13:40
-
12:49
-
12:32
-
11:47
-
11:33
-
10:44
-
10:31
-
09:57
-
09:53
-
09:42
-
00:52
-
00:09
- 20 января 2023
-
23:57
-
23:49
-
23:25
-
22:53
-
21:48
-
20:53
-
20:15
-
19:45
-
19:36
-
18:52
-
18:30
-
17:55
-
17:25
-
16:58
-
16:08
-
15:33
-
15:11
-
14:47
-
14:28
-
13:45
-
13:03
Партнерский контент