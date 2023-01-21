Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тейшейра: раньше я жестко веселился, но сейчас вечеринки позади

Тейшейра: раньше я жестко веселился, но сейчас вечеринки позади
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра высказался о предстоящем поединке с Джамалом Хиллом, на кону которого будет стоять чемпионский титул.

«Приятно оставаться хедлайнером. В этом моя цель — драться в главном бою вечера и сражаться за титул. Сейчас я совершенно другой боец. Дисциплина очень важна для меня. Помню свой бой с Филом Дэвисом, насколько всё было иначе. Бои я воспринимал серьёзно, но в остальном не сдерживал себя.

Я жёстко тренировался и жёстко дрался, но не менее жёстко веселился. Сейчас вечеринки позади. Именно это помогает мне в мои 43 быть настолько хорошим спортсменом», — приводит слова Тейшейры MMANews.

Поединок Гловера Тейшейры с Джамалом Хиллом возглавит турнир UFC 283 22 января.

UFC 283: где смотреть онлайн-трансляцию боя Тейшейры и Хилла. С кем подерётся Анкалаев? UFC 283: где смотреть онлайн-трансляцию боя Тейшейры и Хилла. С кем подерётся Анкалаев?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023