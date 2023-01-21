Тейшейра: раньше я жестко веселился, но сейчас вечеринки позади

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра высказался о предстоящем поединке с Джамалом Хиллом, на кону которого будет стоять чемпионский титул.



«Приятно оставаться хедлайнером. В этом моя цель — драться в главном бою вечера и сражаться за титул. Сейчас я совершенно другой боец. Дисциплина очень важна для меня. Помню свой бой с Филом Дэвисом, насколько всё было иначе. Бои я воспринимал серьёзно, но в остальном не сдерживал себя.



Я жёстко тренировался и жёстко дрался, но не менее жёстко веселился. Сейчас вечеринки позади. Именно это помогает мне в мои 43 быть настолько хорошим спортсменом», — приводит слова Тейшейры MMANews.



Поединок Гловера Тейшейры с Джамалом Хиллом возглавит турнир UFC 283 22 января.