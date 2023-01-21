Перейра: не удивлюсь, если Тейшейра нокаутирует Хилла

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра поделился ожиданиями от поединка за вакантный титул чемпиона в полутяжёлом весе, в котором встретятся Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.



«Многие считают, что Гловер сможет победить Хилла приёмом. Вероятность этого довольно высока, но не стоит забывать, что на его счету несколько побед нокаутом. Я не исключаю, что Гловер нокаутирует этого парня. Гловер опытнее, и он действительно верит в себя», — приводит слова Перейры MMAFighting.



Напомним, Гловер Тейшейра должен был биться за титул чемпиона на UFC 282, но чемпион дивизиона Иржи Прохазка получил травму и отказался от пояса. Тейшейра также отказался от боя с Магомедом Анкалаевым. В итоге бой россиянина с Яном Блаховичем получил статус титульного.



Поединок между Анкалаевым и Блаховичем прошёл в ночь на 11 декабря. В бою была зафиксирована ничья раздельным решением судей. Один из арбитров отдал победу Блаховичу, второй — Анкалаеву, третий зафиксировал ничью.