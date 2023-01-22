Гловер Тейшейра объявил о завершении карьеры
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В Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 283. Главным событием вечера стал поединок бразильского экс-чемпиона промоушена Гловера Тейшейры с американцем Джамалом Хиллом за чемпионский пояс в полутяжёлом весе.
Бой завершился победой Джамала Хилла, который стал новым чемпионом UFC.
Гловер Тейшейра после окончания поединка официально объявил о завершении профессиональной карьеры и положил перчатки на канвас.
43-летний боец провёл 41 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 33 победы и потерпел восемь поражений.
В июне 2022 года Тейшейра проиграл удушающим приёмом чеху Иржи Прохазке в пятом раунде и потерял чемпионский пояс UFC в полутяжёлой весовой категории.
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