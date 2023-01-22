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Джамал Хилл встал на колени и заплакал после вручения чемпионского пояса

Джамал Хилл встал на колени и заплакал после вручения чемпионского пояса
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Американский боец смешанных единоборств Джамал Хилл в главном поединке турнира UFC 283, который прошёл в Рио-де-Жанейро в ночь на 22 января, одолел экс-чемпиона промоушена Гловера Тейшейру единогласным решением судей и стал новым чемпионом в полутяжёлой весовой категории.

После вручения чемпионского пояса Джамал Хилл не сдержал эмоций и заплакал, опустившись на колени.

Джамал Хилл

Джамал Хилл

Для Джамала Хилла это был 13-й поединок в профессиональных смешанных единоборствах. Американец одержал 12 побед и потерпел лишь одно поражение. Гловер Тейшейра после поединка объявил о завершении карьеры.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года за титул чемпиона в полутяжёлом весе бились Магомед Анкалаев и Ян Блахович, но бой завершился ничьей раздельным решением судей, и пояс остался вакантным. После этого шанс побороться за титул получили Тейшейра и Хилл.

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Хилл единогласным решением судей одолел Тейшейру и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе
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