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Опубликованы судейские записки титульного поединка Тейшейра — Хилл

Опубликованы судейские записки титульного поединка Тейшейра — Хилл
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В ночь на 22 января в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 283.

Главным событием вечера стал поединок за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории между бразильцем Гловером Тейшейрой и американским бойцом Джамалом Хиллом.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Джамала Хилла единогласным решением судей.

По итогам поединка все трое судей отдавали абсолютное преимущество Джамалу Хиллу, в пользу которого были все пять раундов.

Тейшейра-Хилл

Тейшейра-Хилл

Для Джамала Хилла это 12-я победа в карьере в смешанных единоборствах при одном поражении.

После окончания поединка экс-чемпион UFC Гловер Тейшейра объявил о завершении профессиональной карьеры.

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