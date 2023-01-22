Опубликованы судейские записки титульного поединка Тейшейра — Хилл

В ночь на 22 января в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 283.



Главным событием вечера стал поединок за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории между бразильцем Гловером Тейшейрой и американским бойцом Джамалом Хиллом.



Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Джамала Хилла единогласным решением судей.



По итогам поединка все трое судей отдавали абсолютное преимущество Джамалу Хиллу, в пользу которого были все пять раундов.

Тейшейра-Хилл

Для Джамала Хилла это 12-я победа в карьере в смешанных единоборствах при одном поражении.



После окончания поединка экс-чемпион UFC Гловер Тейшейра объявил о завершении профессиональной карьеры.