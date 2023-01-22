Опубликованы судейские записки титульного поединка Тейшейра — Хилл
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В ночь на 22 января в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 283.
Главным событием вечера стал поединок за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории между бразильцем Гловером Тейшейрой и американским бойцом Джамалом Хиллом.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Джамала Хилла единогласным решением судей.
По итогам поединка все трое судей отдавали абсолютное преимущество Джамалу Хиллу, в пользу которого были все пять раундов.
Тейшейра-Хилл
Для Джамала Хилла это 12-я победа в карьере в смешанных единоборствах при одном поражении.
После окончания поединка экс-чемпион UFC Гловер Тейшейра объявил о завершении профессиональной карьеры.
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