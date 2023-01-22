Махачев: Тейшейра, я твой фанат
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев обратился к бразильцу Гловеру Тейшейре после UFC 283, который состоялся в ночь на 22 января в Рио-де-Жанейро.
В главном поединке турнира за вакантный чемпионский титул UFC в полутяжёлом весе 43-летний экс-чемпион Гловер Тейшейра проиграл американскому бойцу Джамалу Хиллу единогласным решением судей. При этом бразилец по ходу пяти раундов выдержал несколько серий тяжёлых ударов от соперника.
После боя Тейшейра объявил о завершении профессиональной карьеры. Он выиграл 33 поединка в ММА и потерпел восемь поражений.
«Тейшейра, я твой фанат», — обратился Махачев к бразильскому бойцу на своей странице в социальных сетях.
Новость по темеГловер Тейшейра объявил о завершении карьеры
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