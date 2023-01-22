Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев: Тейшейра, я твой фанат

Махачев: Тейшейра, я твой фанат
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев обратился к бразильцу Гловеру Тейшейре после UFC 283, который состоялся в ночь на 22 января в Рио-де-Жанейро.

В главном поединке турнира за вакантный чемпионский титул UFC в полутяжёлом весе 43-летний экс-чемпион Гловер Тейшейра проиграл американскому бойцу Джамалу Хиллу единогласным решением судей. При этом бразилец по ходу пяти раундов выдержал несколько серий тяжёлых ударов от соперника.

После боя Тейшейра объявил о завершении профессиональной карьеры. Он выиграл 33 поединка в ММА и потерпел восемь поражений.

«Тейшейра, я твой фанат», — обратился Махачев к бразильскому бойцу на своей странице в социальных сетях.

Новость по теме
Гловер Тейшейра объявил о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023