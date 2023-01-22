Хилл — Тейшейра — бой вечера, И. Бонфим и Алмейда получили бонусы за лучшее выступление

В Рио-де-Жанейро прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 283, главным событием которого стал титульный бой за вакантный чемпионский пояс в полутяжёлом весе между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом.
Хилл одержал победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFC. Поединок был признан лучшим боем вечера, и оба бойца получили по $ 50 тыс.
Кроме того, бонусы в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление получили Исмаэль Бонфим и Жаилтон Алмейда. Бонфим эффектно нокаутировал Теренса Маккинни во втором раунде, Алмейда выиграл техническим нокаутом у Шамиля Абдурахимова.
Кроме того, на турнире UFC 283 состоялся титульный бой в наилегчайшем весе между Дейвисоном Фигейреду и Брэндоном Морено. Поединок завершился победой Морено техническим нокаутом, мексиканец стал новым чемпионом UFC.
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