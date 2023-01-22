Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хилл — Тейшейра — бой вечера, И. Бонфим и Алмейда получили бонусы за лучшее выступление

Хилл — Тейшейра — бой вечера, И. Бонфим и Алмейда получили бонусы за лучшее выступление
Комментарии

В Рио-де-Жанейро прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 283, главным событием которого стал титульный бой за вакантный чемпионский пояс в полутяжёлом весе между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом.

Хилл одержал победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFC. Поединок был признан лучшим боем вечера, и оба бойца получили по $ 50 тыс.

Кроме того, бонусы в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление получили Исмаэль Бонфим и Жаилтон Алмейда. Бонфим эффектно нокаутировал Теренса Маккинни во втором раунде, Алмейда выиграл техническим нокаутом у Шамиля Абдурахимова.

Кроме того, на турнире UFC 283 состоялся титульный бой в наилегчайшем весе между Дейвисоном Фигейреду и Брэндоном Морено. Поединок завершился победой Морено техническим нокаутом, мексиканец стал новым чемпионом UFC.

Новость по теме
Все результаты турнира UFC 283
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023