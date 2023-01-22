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Хилл в бою с Тейшейрой установил рекорд полутяжёлого веса по числу акцентированных ударов

Хилл в бою с Тейшейрой установил рекорд полутяжёлого веса по числу акцентированных ударов
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Американский боец смешанных единоборств и новый чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл установил необычный рекорд в поединке с бразильцем Гловером Тейшерой. Этот бой стал главным событием турнира UFC 283, прошедшего в Рио-де-Жанейро в ночь на 22 января.

Джамал Хилл одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом дивизиона.

Хилл за 25 минут нанёс сопернику 232 акцентированных удара, что является новым рекордом полутяжёлого дивизиона в UFC.

Джамал Хилл провёл 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 12 побед и потерпел одно поражение.

Гловер Тейшейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений в ММА. После боя с Хиллом бразильский боец объявил о завершении профессиональной карьеры.

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