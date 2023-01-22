«Он — новый чемпион». Тейшейра призвал бразильских фанатов отнестись к Хиллу с уважением

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра после поединка с американцем Джамалом Хиллом обратился к болельщикам.
Титульный бой Гловера Тейшейры с Джамалом Хиллом за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе возглавил турнир UFC 283 в Рио-де-Жанейро 22 января и завершился победой американца единогласным решением судей.
«Его жёсткость и скорость удивили меня, но я всё делал правильно. Я только что говорил Алексу Перейре, что хорошо себя чувствовал в бою. Хочу обратиться к зрителям. Ребята, я видел, как вы бросали попкорн и напитки в Хилла. Я хочу, чтобы вы уважали его, он — новый чемпион», — заявил Тейшейра в октагоне после боя.
Гловер Тейшейра после поражения от Хилла объявил о завершении профессиональной карьеры.
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