Хилл — о Тейшейре: крепкий, как кирпич. Я не знаю ни одного, кто смог бы выдержать такое

Американский боец смешанных единоборств Джамал Хилл, ставший чемпионом UFC в полутяжёлом весе, высказался о своём сопернике Гловере Тейшейре, с которым он встречался на турнире UFC 283.
«Тактику я придумывал на ходу — менял стойки, выкидывал разные удары. Этот парень крепкий, как кирпич. Я не знаю ни одного бойца, кто смог бы выдержать такие удары. Несколько раз я стоял напротив Гловера, когда он был потрясён, и слышал, как тренер говорит, что он ещё в бою. В этот момент я думал: да, чёрт возьми, он ещё в бою, он вообще не останавливается. Для меня честь разделить с ним октагон», — сказал Хилл на пресс-конференции после боя.
Для Джамала Хилла это был 13-й поединок в профессиональных смешанных единоборствах. Американец одержал 12 побед и потерпел лишь одно поражение. Гловер Тейшейра после поединка объявил о завершении карьеры.
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