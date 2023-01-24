Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов: UFC ищет мне соперника, но никто не хочет со мной драться

Умар Нурмагомедов: UFC ищет мне соперника, но никто не хочет со мной драться
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, заявил, что все соперники отказываются от поединка с ним.

«UFC ищет для меня соперника, но никто не хочет со мной драться. Я же просто человек. Эй, Монтел Джексон, ты хороший борец и мы бы могли провести отличный бой, а если ты меня победишь, то будет шанс подняться в топ-10 дивизиона», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

В своём последнем поединке на UFC Fight Night 217 в январе этого года Умар Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса. Сразу после этого россиянин заявил о желании драться в марте.

Умар Нурмагомедов остаётся непобеждённым бойцом, у него 16 побед в 16 поединках.

Хабиб больше не нужен! Умар Нурмагомедов в первом раунде ушатал крутого бразильца Хабиб больше не нужен! Умар Нурмагомедов в первом раунде ушатал крутого бразильца
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023