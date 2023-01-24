Умар Нурмагомедов: UFC ищет мне соперника, но никто не хочет со мной драться

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, заявил, что все соперники отказываются от поединка с ним.



«UFC ищет для меня соперника, но никто не хочет со мной драться. Я же просто человек. Эй, Монтел Джексон, ты хороший борец и мы бы могли провести отличный бой, а если ты меня победишь, то будет шанс подняться в топ-10 дивизиона», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.



В своём последнем поединке на UFC Fight Night 217 в январе этого года Умар Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса. Сразу после этого россиянин заявил о желании драться в марте.



Умар Нурмагомедов остаётся непобеждённым бойцом, у него 16 побед в 16 поединках.