«Мне было отказано». Тренер Тейшейры рассказал, что хотел остановить бой с Хиллом

Джон Хеклман, тренер бразильца Гловера Тейшейры, рассказал, что он собирался остановить его поединок с Джамалом Хиллом, однако ему отказали в этом другие участники команды.

«Я известен тем, что останавливаю бой между раундами. Я подумал, что сейчас самое время остановить бой. Но мне было отказано. Я просто не люблю, когда парни получают какие-либо побои или повреждения головы.

Я благодарен, что они не остановили бой. Я знаю, что это никому бы не понравилось. Это сделало бы многих людей очень несчастными, и я не хочу, чтобы это было связано со мной. Я бы остановил поединок после третьего раунда и был бы полностью доволен тем, что бой на этом прекратился. Я не видел причин для его продолжения… Когда дерутся мои бойцы, я не могу поставить себя на их место. Я бы хотел, чтобы мои тренеры остановили пару боёв раньше. Они никогда не останавливали бои в те времена, особенно в боксе.

Я больше никогда не буду работать в углу», — приводит слова Хеклмана BJ Penn.