Хилл: поражён стойкостью Тейшейры. Я должен был пойти и по-настоящему заслужить этот титул

Новоиспеченный чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл высказался по поводу своего поединка с бразильцем Гловером Тейшейрой, который закончился в его пользу.

«В Бразилии, в его родной стране, сделать это было просто невероятно. Это был отличный момент. Начиная с враждебности толпы и заканчивая тем, как я хотел выступить, и тем, насколько тяжёлым был сам бой, когда он не падал. Это была просто смесь всех этих вещей. Он не ложился. Он не дался мне легко. Я должен был пойти и по-настоящему заслужить этот титул.

Это был адский соперник, легендарный, из Зала славы. Крутизна этого парня недооценена. Он был крут, и он активно делал правильные вещи, чтобы попытаться выиграть бой. Он был активен даже после того, как пропустил так много ударов. Он всё ещё выбрасывал свои удары. Он всё ещё пытался занять доминирующую позицию. Всё это время он ни разу не почувствовал боли от боя. Я поражён его стойкостью», — приводит слова Хилла MMA Junkie.