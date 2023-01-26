«Я не удивлён». Прохазка оценил победу Хилла над Тейшейрой

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка оценил победу американца Джамала Хилла в титульном бою с бразильцем Гловером Тейшейрой, состоявшемся на турнире UFC 283.
«Что я думаю о главном бое? Я не был удивлён результату. Но я был удивлён выступлением Гловера Тейшейры. Ему не хватило выносливости, он был очень медленным. Потрясающая работа от Джамала. Он сделал всё правильно. Мои поздравления ему.
У Гловера были серьёзные шансы на победу, учитывая то, что он дрался в Рио. Всё работало на него. Так или иначе, а это был хороший бой для полутяжёлого веса. Джамал Хилл – молодой парень, опасный, и мне нравится, что на смену мне пришёл именно он», – сказал Прохазка в подкасте The MMA Hour.
Прохазка — Хиллу: поздравляю! Я иду за тобой!
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