Украинский чемпион Далакян защитил титул WBA в андеркарде Бетербиева

Завершился поединок вечера бокса на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Чемпион WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) украинец Артём Далакян (21-0, 15 KO) встретился с костариканцем Давидом Хименесом (12-0, 9 KO).
Хименес со старта пошёл вперёд в попытке навязать чемпиону силовой прессинг. Далакян же привычно сделал ставку на работу ног и удары с дальней дистанции.
По ходу поединка Хименес часто промахивался, однако не ленился бить из клинчей и время от времени успешно зажимал Далакяна у канатов, разряжаясь по нему короткими комбинациями. Украинец же старался не застаиваться, однако это критично сказывалось на количестве выбрасываемых им ударов. Поединок прошёл все 12 раундов.
Официальный вердикт судей: победа Далакяна единогласным решением судей (115-113, 115-113, 116-112).
- 28 января 2023
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