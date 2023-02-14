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Родригес: после одного из попаданий Эмметта вообще ничего не помнил, бился на автопилоте

Родригес: после одного из попаданий Эмметта вообще ничего не помнил, бился на автопилоте
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Мексиканский боец смешанных единоборств, обладатель временного титула чемпиона UFC в полулёгком весе Яир Родригес рассказал о своей победе над Джошем Эмметтом.

«Эмметт — один из самых жёстких парней. Он хорошо попал по мне в первом раунде, я перешёл на автопилот. После этого не помню ничего, просто дрался. Мне рассказывали, что я смог пробить коленом в прыжке, и я такой «Серьёзно?». Я только помню, как пытался сделать удушающий. Очень сложно объяснить ощущения от победы. Не мог поверить, что это произошло. Когда я увидел, как моя команда бежит ко мне… Я и сейчас не верю во всё происходящее», — приводит слова Родригеса Sports Illustrated.

Яир Родригес выиграл у Джоша Эмметта удушающим приёмом и завоевал временный титул чемпиона в полулёгком весе.

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Теги Бокс/ММА UFC •••

Источник: Sports Illustrated

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