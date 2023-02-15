«Это может закончиться плачевно прямо на ринге». Туйнов – об Александре Емельяненко

Российский кикбоксёр Влад Туйнов считает, что Александр Емельяненко не должен продолжать карьеру в боях.
«Я считаю, что Александру уже пора закончить с выступлениями в плане единоборств. Возможно, заняться какой-то другой деятельностью, найти что-то ещё, обрести для себя новый смысл жизни, видеть новое развитие для себя. То время, которое он провёл в смешанных единоборствах, дало бы возможностью проявить себя как тренер для какого-то спортсмена, поделиться теми знаниями, которыми он обладает.
Мы видим, что есть проблемы со здоровьем, с реакцией. Организм говорит ему – хватит! И уже не нужно выступать. Я бы хотел, чтобы Александр отдохнул, восстановился, привёл себя в порядок, потому что есть моменты и сложности в его состоянии здоровья, с которыми нужно работать и помогать ему восстанавливаться. Если всё будет продолжаться так же, я боюсь, что это может закончиться плачевно прямо на ринге. Не хочу, чтобы люди, которые своим примером кого-то мотивируют, теряли такое ощущение настолько безрассудно», — сказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Читайте полное интервью с Владом Туйновым на «Чемпионате»:
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