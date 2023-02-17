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Ислам Махачев — об Умаре Нурмагомедове: так удлиняется дорога к титулу

Ислам Махачев — об Умаре Нурмагомедове: так удлиняется дорога к титулу
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался об отсутствии соперников у соотечественника Умара Нурмагомедова. Ранее Умар не раз обращал внимание на эту ситуацию, сетовав на то, что многие бойцы отказываются сражаться с ним.

«А потом вы будете говорить, он с топами не дрался ещё. А они, как обычно, спрятались. И так удлиняется дорога к титулу», — написал Махачев.

Умар выступает в легчайшем весе UFC. В последнем поединке он встречался с представителем Бразилии Раони Барселосом. Бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 67 и завершился победой Нурмагомедова, которую он добыл нокаутом в первом раунде.

У. Нурмагомедов показал борцовскую тренировку с Тухуговым:

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