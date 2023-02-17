Тренер Волкановски: Родригес более сложный соперник для Алекса, чем Махачев

Юджин Бэйрман, тренер Александера Волкановски, считает, что бой с Яиром Родригесом станет для его подопечного большим испытанием, чем реванш с россиянином, чемпионом лиги в лёгком весе Исламом Махачевым.
«Решать не мне, а команде, но если вы зададите вопрос мне, то я считаю, что у нас уже есть бой в полулёгком весе, а дальнейшие действия Махачева никому не известны. Если Алекс примет решение драться с Яиром Родригесом, то это будет очень сложный бой по всем причинам, даже более сложный, чем поединок с Исламом.
Это более сложный бой по той причине, что действия Ислама достаточно предсказуемы, а Яир показывает в каждом бою что-то новое. Его удары сложно предсказать, он меняет шаблон действий от боя к бою, так что к поединку с ним сложно готовиться. Считаю, что Родригес для нас более сложный соперник, чем Махачев», — приводит слова Бэйрмана MMAFighting.
Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски:
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