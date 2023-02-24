Александр Емельяненко показал архивный снимок с братом Фёдором и Джоном Джонсом
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками архивной фотографией. На снимке, помимо Александра, присутствует его брат Фёдор, а также боец UFC Джон Джонс.
«Получится у Джона Джонса в тяжёлом весе?» — написал Емельяненко.
Фото: Из личного архива Александра Емельяненко
В настоящий момент Джонс готовится к титульному поединку за вакантный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе с французом Сирилем Ганом. Их бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 285, который пройдёт 4 марта в Лас-Вегасе. После того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года.
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