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Александр Емельяненко показал архивный снимок с братом Фёдором и Джоном Джонсом

Александр Емельяненко показал архивный снимок с братом Фёдором и Джоном Джонсом
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками архивной фотографией. На снимке, помимо Александра, присутствует его брат Фёдор, а также боец UFC Джон Джонс.

«Получится у Джона Джонса в тяжёлом весе?» — написал Емельяненко.

Фото: Из личного архива Александра Емельяненко

В настоящий момент Джонс готовится к титульному поединку за вакантный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе с французом Сирилем Ганом. Их бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 285, который пройдёт 4 марта в Лас-Вегасе. После того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года.

Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом:

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