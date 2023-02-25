Волкановски заявил о готовности провести титульный бой с Яиром Родригесом

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион полулёгкого дивизиона Алекс Волкановски заявил о готовности провести поединок с мексиканцем Яиром Родригесом, если Ислам Махачев не собирается проводить реванш.
«Всё зависит от обстоятельств. Я готов драться. Реванш с Махачевым возможен, но готов ли он драться со мной сразу же? Потому что я хочу провести следующий бой как можно скорее. Международная бойцовская неделя. Мы с Яиром могли бы возглавить её. Я хочу быть активным и готов выйти в октагон с Родригесом в любое время», — сказал Волкановски в видео на своём YouTube-канале.
В ночь на 12 февраля Алекс Волкановски потерпел поражение от Ислама Махачева единогласным решением судей. На том же турнире Яир Родригес выиграл у Джоша Эммета и стал временным чемпионом полулёгкого дивизиона.
- 25 февраля 2023
-
13:43
-
13:24
-
12:48
-
12:31
-
12:12
-
11:41
-
11:11
-
10:38
-
10:18
-
09:31
-
00:55
-
00:28
- 24 февраля 2023
-
23:32
-
23:10
-
22:17
-
21:38
-
21:20
-
20:53
-
20:15
-
20:05
-
19:38
-
19:21
-
18:30
-
18:14
-
17:44
-
17:12
-
16:31
-
15:55
-
14:55
-
14:41
-
14:02
-
13:52
-
13:06
-
12:56
-
12:42