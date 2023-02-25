Волкановски заявил о готовности провести титульный бой с Яиром Родригесом

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион полулёгкого дивизиона Алекс Волкановски заявил о готовности провести поединок с мексиканцем Яиром Родригесом, если Ислам Махачев не собирается проводить реванш.

«Всё зависит от обстоятельств. Я готов драться. Реванш с Махачевым возможен, но готов ли он драться со мной сразу же? Потому что я хочу провести следующий бой как можно скорее. Международная бойцовская неделя. Мы с Яиром могли бы возглавить её. Я хочу быть активным и готов выйти в октагон с Родригесом в любое время», — сказал Волкановски в видео на своём YouTube-канале.

В ночь на 12 февраля Алекс Волкановски потерпел поражение от Ислама Махачева единогласным решением судей. На том же турнире Яир Родригес выиграл у Джоша Эммета и стал временным чемпионом полулёгкого дивизиона.