Шавкат Рахмонов улучшил позицию в обновлённом рейтинге UFC
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Американский промоушен UFC обновил рейтинги бойцов. Изменения произошли в некоторых дивизионах. В частности, непобеждённый казахстанский боец Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе, поднялся на одну позицию и теперь делит девятое место с представителем Бразилии Висенте Луке.
Отметим также, что на одну позицию в рейтинге поднялся французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов. Он выступает в среднем дивизионе. Теперь он 11-й.
Напомним, в последнем бою, который состоялся в ночь с 25 на 26 июня мск, Рахмонов встречался с представителем США Нилом Магни. Шавкат добыл победу с помощью сабмишена во втором раунде.
Имавов в последнем поединке уступил американцу Шону Стрикленду.
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