Физиев: плевать, получу ли я бой с Махачевым

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступавший в лёгком весе UFC, высказался о шансах получить титульный бой с россиянином Исламом Махачевым.

«Честно, мне плевать, получу ли я бой с Махачевым. Если я выиграю у Гэтжи, то буду в хорошем положении. Если Бенеил Дариуш выиграет у Оливейры, то он заслуживает поединка за титул на все 150%. Так что если он выиграет Чарльза, я не буду стоять у него на пути. Я подожду. Если получу титульный бой после Гэтжи, буду счастлив. Если дадут кого-то другого, тоже буду счастлив, потому что остаюсь в хорошем положении», — сказал Физиев в интервью Submission Radio.

18 марта в рамках турнира UFC 286 в Лондоне Рафаэль Физиев проведёт бой с Джастином Гэтжи.