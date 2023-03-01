Стали известны следующий соперник Магомеда Курбанова и дата боя
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Рейтинговый российский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Магомед Курбанов проведёт выставочный бой в Кувейте. Об этом информирует пресс-служба RCC: MMA & Boxing.
Соперником Курбанова будет британский боксёр Джимми Келли. Противостояние состоится 11 марта.
Отмечается, что бой призван вывести бокс в Азии на новый уровень развития, а основными зрителями противостояния станут дети.
Сейчас Курбанову 27 лет. В общей сложности он провёл 24 поединка, в каждом из которых одержал победы (13 раз Магомед побеждал нокаутом).
На счету 30-летнего Келли 30 боёв, в которых он добыл 27 побед (10 нокаутом) и потерпел три поражения.
Пётр Ян и Магомед Курбанов провели тренировчный спарринг:
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