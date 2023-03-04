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«Битва Давида и Голиафа». Джон Джонс назвал бойца, с которым хотел бы сразиться

«Битва Давида и Голиафа». Джон Джонс назвал бойца, с которым хотел бы сразиться
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Двукратный чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) звёздный американец Джон Джонс высказался о сопернике, с которым хотел бы успеть подраться до завершения профессиональной карьеры.

«Бой с Броком Леснаром получился бы крутым. Брок не самый техничный парень, но у него просто огромная фанатская база. Он намного больше меня, и это было бы похоже на битву Давида и Голиафа.

Мы сделали бы хорошее дело для наших семей и команд. Это было бы огромное событие, если говорить о финансах. Никогда не говорил «никогда». Брок, ты меня услышал?» – приводит слова Джонса Sporting News Fights.

UFC 2023. UFC 285, Лас-Вегас, США
Джон Джонс - Сириль Ган
05 марта 2023, воскресенье. 08:20 МСК
Джон Джонс
Не началось
Сириль Ган

Ранее президент UFC Дана Уайт назвал лучшего действующего тяжеловеса в смешанных единоборствах.

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