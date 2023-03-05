Василий Ломаченко встретился с Шакуром Стивенсоном. Фото

Украинский боксёр. бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко встретился с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях, американским боксёром Шакуром Стивенсоном в Лас-Вегасе в тренировочном зале Top Rank. Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.
Фото: twitter.com/MichaelBensonn
Шакуру Стивенсону 25 лет. Боец является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года. В апреле 2017-го Стивенсон провёл свой первый поединок в профессионалах, а в октябре 2019-го завоевал первый титул, став чемпионом WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг). В октябре 2021 года американец стал чемпионом WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг), а в апреле завоевал и пояс WBC, нанеся дебютное поражение мексиканцу Оскару Вальдесу. Следующий бой Стивенсон проведёт в Ньюарке (США) с японцем Шуичиро Ёшино (16-0, 12 KO).
Василий Ломаченко в своём последнем поединке выиграл у Джэмейна Ортиса, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере. Всего у украинца 17 побед и два поражения. Следующий соерник Ломаченко — непобеждённый американский боксёр, абсолютный чемпион мира в лёгком весе Дэвин Хэйни. Их бой состоится 20 мая в Саудовской Аравии.
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