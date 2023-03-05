Бетербиев рассказал, как отдыхает между боями

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский боксёр Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) рассказал, как отдыхает между тренировочными лагерями и выступлениями.

«Весь февраль я посвятил отдыху. Что я делал всё это время? Всё, что и все нормальные люди, – ходил в баню, купался в море, встречался с друзьями, ел и спал. Каждому человеку нужна психологическая разгрузка и отдых, даже от любимой работы и от дела всей жизни. Иногда необходимо остановиться и сделать паузу, чтобы пойти вперёд», – написал боец в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся 28 января в Лондоне (Великобритания), Бетербиев досрочно остановил в восьмом раунде британца Энтони Ярда (23-3, 22 KO). Ожидается, что свой следующий поединок россиянин проведёт летом.

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