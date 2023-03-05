Промоутер Фьюри назвал крайний срок анонса боя с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о переговорах с командой обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO украинца Александра Усика.

«Достигли ли мы соглашения? К сожалению, нет. Я раз за разом говорю, что это произойдёт через несколько дней, но так получается из-за того, что мы надеемся на это. 29 апреля приближается, и нам нужно либо подводить черту, либо искать другие варианты.

Не хочу вдаваться в детали. Очевидно, люди хотят знать, что происходит, а мы бы хотели, чтобы билеты уже поступили в продажу, но всё складывается несколько сложнее. Надеюсь, что мы договоримся. Я буду очень удивлён, если анонса не случится на следующей неделе», – сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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