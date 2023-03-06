Промоутер Канело в ближайшие дни планирует объявить о его бое с Райдером
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Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в четырёх весовых категориях, мексиканца Сауля Альвареса (58-2-2, 39 KO), в ближайшие дни планирует объявить о его бое с Джоном Райдером, сообщает BoxingScene.
«Сауль объявил, что его следующий бой состоится 6 мая в Гвадалахаре, и Джон Райдер определённо лидирует в списке кандидатов», — приводит слова Хирна источник.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре в Лас-Вегасе (США), Альварес победил единогласным судейским решением казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO), нанеся ему второе поражение в карьере.
Джон Райдер представляет Великобританию. На счету боксёра 37 боёв, в которых он одержал 32 победы и потерпел 5 поражений.
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