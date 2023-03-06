Промоутер Канело в ближайшие дни планирует объявить о его бое с Райдером

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в четырёх весовых категориях, мексиканца Сауля Альвареса (58-2-2, 39 KO), в ближайшие дни планирует объявить о его бое с Джоном Райдером, сообщает BoxingScene.

«Сауль объявил, что его следующий бой состоится 6 мая в Гвадалахаре, и Джон Райдер определённо лидирует в списке кандидатов», — приводит слова Хирна источник.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре в Лас-Вегасе (США), Альварес победил единогласным судейским решением казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO), нанеся ему второе поражение в карьере.

Джон Райдер представляет Великобританию. На счету боксёра 37 боёв, в которых он одержал 32 победы и потерпел 5 поражений.

Сауль Альварес показал яхту стоимостью $ 60 млн