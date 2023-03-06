Хамзин объяснил, почему победа Джонса над Ганом получилась быстрой

Боец клуба «Архангел Михаил» Хамзин высказался о победе американца Джона Джонса в поединке с французом Сирилем Ганом. Они встречались 5 марта на UFC 285, Джонс победил «гильотиной» уже в начале первого раунда.

«Ну, это тяжёлый вес. Джонс забрал спину. А когда тяж забирает спину… Они более разбалансированные. Ладно бы борец был, а тут ударник. Видно, что у него с балансом не такой порядок. Ган просто рухнул и Джон его накрыл. И видно, что у клетки Джонс начал искать «гильотину» – не получилось, начал угрожать, вроде нащупал. Ган хотел от неё уйти, а в силу своего незнания или неопытности сделал такое движение, что сам себя закрыл себя в этот захват. И всё! Джонс просто ещё и телом нагрузил голову, без шансов было. Джон сделал свою техничную работу. Как я увидел, он всё технически сделал правильно. Он его перевёл, накрыл, нашёл. Это опыт. После трёхлетнего простоя выйти, ментально не сломаться, не суетиться, спокойно всё делать. Это опыт. Страшный опыт Джонса.

Год не дерёшься, выходишь на мандраже. И ты начинаешь суетиться, искать. И всё, бой не идёт. И на простой съезжаешь. У меня простой был – не пошло. А на Джонса посмотрите, три года прошло – вышел и сделал свою работу на пять с плюсом», — сказал Хамзин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?