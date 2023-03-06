«Он недооценён». Майк Тайсон назвал действующего бойца, с которым побоялся бы драться

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу легендарный американец Майк Тайсон назвал действующего боксёра-профессионала, с которым он побоялся бы провести поединок, если бы выступал с ним в одной весовой категории.
«Дэвид Бенавидес крайне недооценён, но он крайне притягателен. Я бы побоялся встречаться с ним, если бы мы были в одном дивизионе. Как по мне, ни у кого нет шансов против него. Я исхожу из фактов.
Бенавидес победит [Калеба] Планта. Я буду ставить на Бенавидеса до тех пор, пока его не побьют. И даже если его побьют, я всё равно буду ставить на него. Дело в его отношении. Он был маленьким толстым ребёнком, который захотел заявить о себе на весь мир. Величайшие бойцы – самые неуверенные в себе», – сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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