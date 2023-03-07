Волкановски: я готов, кто следующий — Махачев или Родригес?

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе и первый номер среди бойцов вне зависимости от весовых категорий Алекс Волкановски опубликовал новый пост в своей социальной сети.
«Я готов идти снова, кто следующий Ислам или Яир?» — написал Волкановски.
Напомним, в своём последнем бою Волкановски проиграл Исламу Махачеву. Для австралийца это поражение стало первым с 2013 года.
Ранее сообщалось, что Махачев и Волкановски могут провести бой-реванш. Также рассматривается возможность боя между Волкановски и временным чемпионом UFC в полулёгком весе (до 65 кг), мексиканцем Яиром Родригесом.
Всего за карьеру в смешанных единоборствах Волкановски провёл 27 боёв, в которых одержал 25 побед и потерпел два поражения.
Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски
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