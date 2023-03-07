Усик: в стратегии на бой с Фьюри будут изменения

Чемпион мира в супертяжёлом весе по боксу украинец Александр Усик высказался о возможном бое с британцем Тайсоном Фьюри.
«Этот бой будет похож на любой другой. Это просто большой человек, который никогда раньше не проигрывал человеку с поясом WBC. Мне просто нужен этот бой, и всё. Думаю, ему это тоже нужно. Этот бой очень важен для нас обоих, потому что все пояса не принадлежат одному человеку на протяжении 30 лет в тяжёлом весе. Так что нам обоим нужен этот бой. В стратегии на этот бой будут изменения, но я продолжу готовиться в том же духе. Он большой и высокий. Так что его комбинации и стиль бокса будут другими. Я наберу необходимый вес, чтобы нормально выполнять свою работу. Да, конечно, у него другой стиль», — приводит слова Усика Boxing247.
Напомним, стороны Фьюри и Усика пока так и не договорились о бое. Ожидается, что он состоится в этом году.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий
- 7 марта 2023
-
04:59
-
04:12
-
03:57
-
03:36
-
02:35
-
00:55
-
00:05
- 6 марта 2023
-
23:54
-
22:55
-
22:44
-
22:04
-
21:44
-
20:54
-
20:39
-
20:11
-
19:55
-
19:20
-
19:02
-
17:41
-
17:22
-
16:48
-
16:17
-
15:42
-
15:10
-
15:05
-
14:18
-
14:15
-
14:02
-
13:30
-
12:45
-
12:25
-
12:17
-
12:14
-
12:10
-
12:06