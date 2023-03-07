Усик: в стратегии на бой с Фьюри будут изменения

Чемпион мира в супертяжёлом весе по боксу украинец Александр Усик высказался о возможном бое с британцем Тайсоном Фьюри.

«Этот бой будет похож на любой другой. Это просто большой человек, который никогда раньше не проигрывал человеку с поясом WBC. Мне просто нужен этот бой, и всё. Думаю, ему это тоже нужно. Этот бой очень важен для нас обоих, потому что все пояса не принадлежат одному человеку на протяжении 30 лет в тяжёлом весе. Так что нам обоим нужен этот бой. В стратегии на этот бой будут изменения, но я продолжу готовиться в том же духе. Он большой и высокий. Так что его комбинации и стиль бокса будут другими. Я наберу необходимый вес, чтобы нормально выполнять свою работу. Да, конечно, у него другой стиль», — приводит слова Усика Boxing247.

Напомним, стороны Фьюри и Усика пока так и не договорились о бое. Ожидается, что он состоится в этом году.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий