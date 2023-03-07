Фрэнсис Нганну оценил вероятность боя с Джоном Джонсом

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну высказался о возможном поединке с Джоном Джонсом.
«Я знал, что если Джон Джонс окажется в хорошем психологическом состоянии, не как в двух его крайних боях, он одержит верх в последнем бою, но я не ожидал, что этот бой будет таким коротким. Я думаю, что этот бой мог бы быть и дольше. Однако я был удивлён. Я был удивлён тем, как закончился бой. И я думаю, даже увидев реакцию Сирила, он тоже был удивлён, потому что даже не защищался.
Было бы здорово провести этот бой. Но, к сожалению, меня в UFC больше нет. Это бой не случился раньше и, вероятно, не состоится уже никогда. Поскольку у Джонса долгий, очень долгий контракт с UFC. Так что, это просто не произойдёт», – рассказал Нганну на своём YouTube-канале.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
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