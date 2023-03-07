Эдди Хирн заявил, что WBC скоро объявит о бое Бетербиев — Смит

Эдди Хирн, глава Matchroom, с которым у британского боксёра Каллума Смита эксклюзивный промоутерский договор, заявил о назначении боя с россиянином Артуром Бетербиевым.

«Мы написали в WBC, чтобы проинформировать их о сдожившейся ситуации, этот бой является обязательным для Артура Бетербиева, и мы ожидаем, что этот бой будет назначен сейчас и переговоры начнутся уже в ближайшее время», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Matchroom.

Каллуму Смиту 32 года. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В августе 2022 Смит победил нокаутом в отборочном поединке и стал обязательным претендентом на титул WBC, принадлежащий россиянину Артуру Бетербиеву. Ожидается, что поединок бойцов состоится летом.

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