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«Оглянитесь, вам спорт нужен или оскорбления?» Исмаилов — про отношения со Штырковым

«Оглянитесь, вам спорт нужен или оскорбления?» Исмаилов — про отношения со Штырковым
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7 марта в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою спортивного мероприятия встретились звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов. Поединок проходил по правилам бокса.

Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.

«Вам надо вот этот замес, вот эти оскорбления? Ой, они оскорбляют друг друга! Что за неуважение, это не спорт! Оглянитесь, вам спорт нужен или оскорбления? Вот вам спорт — это когда два уважающих друг друга спортсмена с уважением бьют друг друга размахайками. Приглашают и рубятся. Вот это спорт, прошу любить и жаловать», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE! Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE!
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