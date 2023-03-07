Исмаилов: Штырков так сильно бьёт, что воздух сотрясается. И твой кислород забирает

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о сложностях в поединке с соотечественником Иваном Штырковым.

7 марта в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою спортивного мероприятия встретились звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов.

Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.

«Ваня — очень жёсткий соперник. Он так бьёт в десятиунцовых перчатках, что воздух сотрясается, так он сильно бьёт. Я принял этот бой, я дал людям зрелище. Не было остановок, всё время работали, правильно? Всё время били друг друга на протяжении шести раундов. Из моих соперников в боксе Штырков — самый сложный. Самый мощный, духовитый, выносливый, как оказалось. Ещё как хватает у него кислорода! Твой тоже забирает иногда», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.