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«Должен быть космос». Исмаилов рассчитывает на большой гонорар за бой с Токовым

«Должен быть космос». Исмаилов рассчитывает на большой гонорар за бой с Токовым
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Известный российский боец Магомед Исмаилов высказался о возможном реванше с Анатолием Токовым.

«Пока ничего сказать не могу. А Токов… Я люблю реванши боёв, в которых я проиграл. В которых выиграл — не люблю. Пусть и звучит нагловато. Гонорар должен быть космос, стратосфера», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

7 марта в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою спортивного мероприятия встретились звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов.

Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.

Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE! Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE!
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