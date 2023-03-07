Исмаилов рассказал, как придумал фишку с выходом в ринг на бой со Штырковым

7 марта в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою спортивного мероприятия встретились звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов.

Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.

«Я считаю, что на такие противостояния всё уже сделано как шоу. Нужно просто выйти красиво. А тут я как бы шумлю в начале, и мой же голос меня поучает, как нужно сделать. Там был подтекст, смысл», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Напомним, Магомед Исмаилов и Иван Штырков уже встречались ранее. Их первое противостояние прошло по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, и победу в нём добыл Исмаилов.