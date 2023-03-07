«Неважно, как я дышу, работа продолжается». Исмаилов — про свою выносливость

7 марта в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою спортивного мероприятия встретились звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов.
Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей. После поединка Исмаилов оценил свою выносливость.
«Все удары были тяжёлые. В первом раунде ты не понимаешь, как голова будет держать пропущенные, а когда понимаешь — исходишь из его рабочего состояния и понимаешь, какой будет следующий удар, и из этого можно рисковать.
Неважно, как я дышу, работа ведь продолжается в ринге, правильно? Бывает, спортсмен уже в первом раунде еле дышит, а потом работает все десять раундов. А бывает, носиком дышит и уже в четвёртом раунде не может работать», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
- 7 марта 2023
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